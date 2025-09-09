Глава региона обсудил с белорусской стороной подготовку к запуску второй очередь сервисного центра БЕЛАЗ. Благодаря вводу в строй этого объекта, в который вложено почти 2 млрд рублей инвестиций, появится 85 новых рабочих мест.

«Запуск второй очереди очень важен для нас. Порой угольщики, коммунальщики и аграрии отвозят свою технику для ремонта в другие регионы, что несет для них дополнительные затраты, в том числе и временные. С таким сервисным центром эти процессы станут быстрее и дешевле», – отметил глава региона Илья Середюк.

В Белове уже функционирует центр по ремонту БЕЛАЗов. С запуском еще одного производственного комплекса площадью 8,7 тыс. кв. метров в мультибрендовом центре будут обслуживать и продавать не только БЕЛАЗы, но и другую белорусскую технику.

Фото: пресс-служба АПК