Помощь в перестройке рабочих процессов оказывают эксперты Регионального центра компетенций.

«Федеральный проект «Производительность труда» позволяет кузбасским компаниям системно подойти к вопросам повышения эффективности, выйти на новый уровень конкурентоспособности, оптимизировать свои внутренние процессы и заложить основу для устойчивого роста», – подчеркнула заместитель председателя правительства – министр экономического развития Кузбасса Елена Галеева.

До конца года к проекту присоединится первое в Кузбассе предприятие туристической отрасли из Шерегеша, а также машиностроительные, обрабатывающие и сельскохозяйственные предприятия из Кемерова и Юрги.



Федеральный проект «Производительность труда» входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и является продолжением национального проекта «Производительность труда», реализованного в 2019 – 2024 годах. Он направлен на создание условий для ежегодного прироста производительности труда в стране и формирование современной производственной культуры. Оставить заявку на участие можно на ИТ-платформе производительность.рф.