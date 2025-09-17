К очной игре «Кузбасс» и «Динамо-ЛО» подходили после неудач в стартовых матчах – кемеровчане всухую проиграли казанскому «Зениту», «динамовцы» из Соснового бора с тем же счетом 0:3 уступили московским одноклубникам.

Подопечные Сергея Троцкого невзрачно начали встречу с командой из Ленинградской области, уступив в первом сете – 15:25. Во второй партии кемеровская дружина заставила соперника понервничать, однако выиграть сет не смогла – 22:25. А в третьей партии «Кузбасс» преобразился и оставил «динамовцев» не у дел – 25:17. Но развить успех у нашей команды не получилось, в напряженном четвертом сете кемеровчане уступили – 22:25. Итоговый счет – 1:3 не в пользу «Кузбасса».

В этой встрече главным бомбардиром в составе кемеровской команды стал доигровщик Илья Морозов, набравший 11 очков.

«Первые два партии абсолютно не получились. Видно, что «Динамо-ЛО» тоже сделало выводы после вчерашней игры – вышли очень собранные, четко отыграли первые две партии, расслабились в третьей, но и мы подсобрались и получилось ее выиграть. Мы упустили самое начало четвертого сета, очень неплохо получилось догонять, но «Динамо-ЛО» додавило нас»,- сказал главный тренер «Кузбасса» Сергей Троцкий после игры.

Сегодня команда Сергея Троцкого проведет заключительный матч первого тура группового этапа Кубка Победы в Москве против местного «Динамо». Как сообщили в пресс-службе «Кузбасса», встреча начнется в 23:00 по кемеровскому времени.

Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Кузбасс» (Кемерово)