Военные комиссариаты Кузбасса, а также областной пункт отбора продолжают работу по заключению контрактов с жителями нашего региона. Ежедневно сюда приходят мужчины разных возрастов, чтобы подобрать военную специальность и отправиться в расположение войсковых частей.

Это особенно важно, потому что в текущем году страна отметила 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, когда наши предки отстояли свободу и независимость Родины и спасли мир от нацизма. Кроме того, 2025 год объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества.

Кемеровчанин Игорь Семёнов рано утром приехал на бульвар имени Академика Л. С. Барбараша, чтобы сдать все необходимые тесты и пройти собеседование. Как говорит земляк, он хотел бы в ближайшее время приступить к военной службе по контракту. «Сейчас очень важно быть вместе с Россией, помогать Родине с оружием в руках, поэтому я здесь», – рассказывает Игорь о принятом решении. И добавляет, что Победа будет за нами.

А недавно для отбора на службу поступил и Сергей Некрасов. У него была хорошая работа, но друзья и сослуживцы ушли служить по контракту, и он решил последовать их примеру. «Важная для меня тема сейчас – это защита страны, мирного населения. Тут всё просто: кто, если не мы?!» – говорит кузбассовец.

Важность службы по контракту, по мнению ветерана специальной военной операции Андрея Савельева, заключается в том, что служить идут в основном люди обученные, с опытом. Поэтому не надо тратить время на обучение, приобретение каких-то знаний. А они нужны: меняется мир, меняются технологии. Всё это у воинов-контрактников уже есть.

Говоря о том, насколько оперативно проходил отбор в его случае, кузбассовец подчёркивает, что никаких проволочек, когда он оформлял документы, не было: «Сдали документы в военкомат, прошли комиссию, дождались звонка, убыли к месту службы. Всё чётко, быстро, по-военному».

А теперь несколько цифр. Кузбассовцы, заключившие контракт, получают сумму в 2 миллиона 140 тысяч рублей за первый месяц.

Что входит в эту сумму:

– единовременная федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей в соответствии с указом президента России Владимира Путина;

– единовременная выплата от правительства Кузбасса в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Также добровольцы могут получить:

– денежное довольствие от 210 тысяч рублей;

– материальную помощь от 15 тысяч рублей;

– подъёмные средства от 15 тысяч рублей.

За первый год заключившие контракт люди могут получить 4 миллиона 450 тысяч рублей.

Встать на защиту Родины могут все земляки в возрасте от 18 до 65 лет. Срок контракта бывает разным: год, два, три или пять лет. Упростились параметры отбора будущих военнослужащих по здоровью: теперь заключать контракт могут граждане, имеющие категории годности к военной службе от А до В включительно.

«Люди, которые решили добровольно встать на защиту Родины, – наши новые герои. Мы их решение уважаем и поддерживаем. Видно, что они неравнодушны к судьбе нашей страны и её будущему. Особенно это актуально в год юбилея Великой Победы», – отмечают офицеры пункта отбора на военную службу по контракту г. Кемерово.

В расширенный список льгот входят вещевое и повышенное денежное довольствие, медицинская страховка. Кроме того, добровольцам, участвовавшим в сражениях, присваивается статус «Ветеран боевых действий» со всеми льготами этой категории защитников Отечества.

Заключившие контракт люди могут вступить в ипотечную систему обеспечения жильём военнослужащих. Полный список льгот доступен на сайте Министерства обороны Российской Федерации, ознакомиться с ним можно в разделе «Социальные гарантии».

Список федеральных льгот с портала «Госуслуги»

Контрактнику:

– возможность приобрести жильё за счёт Минобороны РФ через накопительно-ипотечную систему;

– служебное жильё или компенсация за наём;

– бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях;

– страхование жизни и здоровья;

– военная пенсия после 20 лет службы;

– региональные меры поддержки.

Семье:

– путёвки в лагеря отдыха для детей;

– квоты на обучение детей в вузах;

– дополнительные меры поддержки в зависимости от региона.

Кузбассовцы, желающие заключить контракт для прохождения военной службы, могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или напрямую в пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: город Кемерово, бульвар имени Академика Л. С. Барбараша, д. 3/1, тел. 8 (3842) 77-07-57. Также можно подать заявку через портал «Госуслуги».

Алексей Иванов.

(Все имена и фамилии в публикации изменены.)