В ходе встречи губернатор Илья Середюк, председатель сибирского отделения банка Дмитрий Солнцев и управляющий Кемеровским отделением Андрей Беднарский говорили о социальных проектах в Кузбассе.

«Сбер создает цифровые продукты, которые помогают вывести на качественно новый уровень деятельность наших социальных учреждений. Это ИИ-помощник врача и сотрудника МФЦ, Цифровой ФАП и Госпитальные школы», – сказал глава региона.

В больницы Кузбасса будут внедрять ИИ-помощника врача, который будет проверять назначения, выписанные медиками, и давать дополнительные рекомендации. Кроме того, арсенал региональной системы здравоохранения пополнит мобильный цифровой комплекс для диспансеризации и медосмотров (цифровой ФАП). Искусственный интеллект поможет также сотрудникам МФЦ Кузбасса. Он возьмет на себя автоматизацию поиска по базе МФЦ для составления корректного ответа на обращения жителей.

Помимо этого, в Кузбассе на платформе «Алгоритмика» откроют международную школу программирования и математики для учеников 5-7 классов.