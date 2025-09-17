Губернатор Кузбасса Илья Середюк оценил качество работ и степень готовности дороги по улице Инициативная в Кемерове. Улица, которая проходит капитальный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», будет обновленной на протяжении более двух километров.

Подрядчики не только обновили дорожное полотно, но и построили ливневую канализацию, а также провели работы по переустройству и защите инженерных коммуникаций.

«Основные работы подрядчиком завершены — отремонтированы две полосы движения, нанесена разметка, установлены новые опоры освещения. Особое внимание — созданию безбарьерной среды. Везде сделаны удобные для колясок и велосипедистов съезды с тротуаров. Все работы будут завершены до конца сентября», — сказал губернатор Илья Середюк.

На участке от улицы 40 лет Октября до улицы Александрова почти завершено создание пешеходных тротуаров и высадка газонов. Осталось завершить озеленение, установить светофоры и дорожные знаки. На отрезке от улицы Александрова до улицы Рекордной продолжаются работы по укладке тротуаров, выравниванию и озеленению газонов, а также монтажу элементов дорожной инфраструктуры.

Начались работы по установке остановочных павильонов, которых будет восемь. В ближайшее время вдоль обновленного участка дороги установят еще три современных светофора.

Все работы в рамках капитального ремонта планируют завершить до конца года. Основным завершающим этапом станет высадка зеленых насаждений, которую планируют провести поздней осенью, когда для этого будут наиболее благоприятные условия.