Сегодня, 17 сентября, из Кузбасса автоколонна с очередной партией гуманитарной помощи отправилась в зону проведения специальной военной операции. Сбор груза был инициирован Народным фронтом Кузбасса при поддержке волонтерских организаций.

Для транспортировки личного состава, различных грузов и оказания оперативной помощи были направлены два автомобиля ГАЗель, два мотоцикла для мобильных операций и разведки, а также строительные материалы для обустройства быта и укрепления позиций. В состав груза вошли медицинские принадлежности и медикаменты.

Кроме того, в партию гуманитарной помощи включены комплекты автоинструментов для механиков, чтобы поддерживать технику в рабочем состоянии, а также полевые печи и термочехлы для защиты личного состава в сложных погодных условиях.

Общий вес груза составляет 18 тонн. Ожидается, что бойцы получат эту помощь через неделю.