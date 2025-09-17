В 31 муниципалитете Кузбасса стартовал отопительный сезон

На прямой эфир губернатор поступило немало жалоб от жителей региона на задержки с подачей тепла в многоквартирные дома. При этом отопительный сезон уже стартовал почти во всех территориях. К примеру, жители Киселевска отмечают, что отопление обещали подключить еще на выходных, однако в квартирах до сих пор холодно. Схожими вопросами задаются кемеровчане, ленинск-кузнечане и новокузнечане.

«Мы не можем подать тепло сразу во все объекты, это связано с гидравликой – наращивается давление, нагреваются трубы. Поэтому процесс подачи тепла носит поэтапный характер. Сперва заполняем магистральные сети, после подключаем объекты соцсферы, затем подаем тепло уже в многоквартирные жилые дома. А в этих домах управляющие компании выполняют процедуру развоздушивания», – пояснил губернатор.

Илья Середюк дал поручение начальнику областной Госжилинспекции Ирине Гайденко проконтролировать управляющие компании на предмет готовности к старту отопительного сезона.

