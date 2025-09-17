Кузбассовцы пожаловались губернатору на проблемы с «Картой отличника»

«Карта отличника» появилась в рамках областной программы «Лига отличников Кузбасса», предусматривающей поддержку 25 тысяч одаренных школьников и студентов. Проект запустили 1 сентября этого года. Среди мер поощрения – стипендии, бонусы от партнеров и бесплатный проезд в общественном транспорте при предъявлении «Карты отличника». Однако, как мы писали ранее, кондуктора и водители нередко игнорируют эти карты и требуют оплаты проезда. К губернатору со схожей проблемой обратился студент, у которого в Кемерове в автобусе №111 кондуктор потребовала заплатить за поездку, не обращая внимания на предъявляемую «Карту отличника». Другая студентка пожаловалась на бюрократию в КемГУ, где до сих пор ей не выдали такую карту.

«Один из наших принципов – бюрократию нужно убирать. Прошу министра образования Кузбасса Софью Балакиреву все вопросы, связанные с «Картой отличника», доработать», – прокомментировал Илья Середюк.

Губернатора заверили, что все вопросы будут решены в течение недели.

Фото: Илья Середюк/Telegram

