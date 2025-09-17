22 ноября в столице состоится торжественная церемония вручения Всероссийской премии «Человек с большим сердцем» — награды, которая объединяет самых активных, неравнодушных и самоотверженных граждан России.
Премия призвана отметить людей и организации, внесших значительный вклад в развитие благотворительности, добровольчества и социально значимых инициатив.
Церемония пройдет в рамках масштабной программы, включающей:
• пленарную сессию с участием экспертов, представителей регионов и лидеров общественных организаций;
• дискуссионные площадки, посвящённые развитию добровольческих и социокультурных проектов;
• торжественное награждение лауреатов в различных номинациях.
Особое внимание будет уделено поддержке молодых инициатив, развитию гражданского общества и популяризации ценностей взаимопомощи и милосердия.
Премия реализуется в соответствии с национальными целями развития, обозначенными в указах Президента РФ, и отражает важность укрепления традиций добровольчества и благотворительности в России.