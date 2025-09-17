22 ноября в столице состоится торжественная церемония вручения Всероссийской премии «Человек с большим сердцем» — награды, которая объединяет самых активных, неравнодушных и самоотверженных граждан России.

Премия призвана отметить людей и организации, внесших значительный вклад в развитие благотворительности, добровольчества и социально значимых инициатив.

Церемония пройдет в рамках масштабной программы, включающей:

• пленарную сессию с участием экспертов, представителей регионов и лидеров общественных организаций;

• дискуссионные площадки, посвящённые развитию добровольческих и социокультурных проектов;

• торжественное награждение лауреатов в различных номинациях.

Особое внимание будет уделено поддержке молодых инициатив, развитию гражданского общества и популяризации ценностей взаимопомощи и милосердия.

Премия реализуется в соответствии с национальными целями развития, обозначенными в указах Президента РФ, и отражает важность укрепления традиций добровольчества и благотворительности в России.