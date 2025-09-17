Согласно документу, подписанному Владимиром Путиным, Александра Кривцова наградят за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Уроженец Ленинска-Кузнецкого Александр Кривцов начинал трудовой путь учителем физической культуры в Тяжинской средней школе № 2. С 2000 года был начальником отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского района, с 2007-го по 2014 годы работал в департаменте молодежной политики и спорта Кемеровской области. С сентября 2015 года возглавляет Мариинский муниципальный округ.