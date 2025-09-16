Организаторы премии, организованной в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», ищут лучшие инициативы, раскрывающие культуру и традиции народов России. Заявки могут подать все желающие старше 14 лет.

На выбор участников – 8 номинаций, в том числе «Больше, чем тур», «Больше, чем поход», «Больше, чем предприятие». Успешно преодолевших заочную стадию конкурсантов ждет просветительский этап, где доработать инициативы помогут наставники. Свой вердикт финалистам вынесет экспертный совет в ходе публичной защиты проектов в Москве.



Как сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса, победители получат возможность участия в турпоездке по сертификатам программы «Больше, чем путешествие» в 2026 году. Подать заявки можно до 22 сентября на официальном сайте большечемпремия.рф.