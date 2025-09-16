В Кузбассе насчитывается свыше 2,3 тыс. пассажирских автобусов, 240 трамваев и 181 троллейбус. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, автобусы проходят сезонное техобслуживание, специалисты проверяют электрооборудование и шины и проводят ревизию отопителей в салонах. Пассажирские автотранспортные предприятия закупаются деталями отопительных систем, маслами и аккумуляторными батареями. Подготовлен недельный запас топлива.

К примеру, в Мысках из 26 автобусов к зиме полностью подготовили 19 машин. В Прокопьевске системы отопления, уплотнители дверей, окон и люков проверили в 55 автобусах и 40 трамваях.

Фото: пресс-служба АПК