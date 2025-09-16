Сегодня ветераны специальной военной операции, участники программы «СВОи Герои. КуZбасс», посетили Парламент Кузбасса. В ходе визита они ознакомились с процессом разработки и принятия законов на региональном уровне, а также с особенностями избирательного процесса и выборов депутатов.

Знакомство с законодательным процессом началось с экскурса в историю. Председатель Парламента Кузбасса Алексей Зеленин подробно рассказал о становлении законодательной власти, её функциях и работе на разных уровнях: федеральном, региональном и местном.

О тонкостях законодательного и избирательного процессов бойцам рассказали кандидат исторических наук Александр Мить и старший преподаватель юридического института КемГУ, помощник депутата Государственной Думы Вячеслава Петрова Алексей Максимов.

После этого для участников спецоперации провели мастер-класс по публичным выступлениям в политическом контексте. Знаниями и опытом поделилась депутат Парламента Кузбасса, директор филиала Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства «Сибирский», почётный работник культуры Кузбасса Лариса Зауэрвайн.

О работе на государственной и муниципальной службе участникам рассказал начальник департамента кадров и государственной службы Администрации Правительства Кузбасса Инна Алфёрова.

В этот же день ветераны возложили цветы к Мемориалу Воину-Освободителю и посетили Кемеровское президентское кадетское училище. Завершился день лекцией в формате «Разговоры о важном». Лекторами выступили председатель Кузбасского союза ветеранов специальной военной операции Алексей Савин и председатель Осинниковского городского отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз Ветеранов Афганистана и Специальных Военных Операций» Юрий Недзельский.