С 1 по 30 сентября во всех регионах России проходит просветительская акция «Поделись своим знанием». Акция организована Российским обществом «Знание», является крупнейшей просветительской инициативой в стране и направлена на формирование интеллектуального потенциала молодёжи и развитие экспертного сообщества.

К участию приглашаются лекторы: эксперты в любой сфере, готовые делиться знаниями.

Как принять участие:

используйте для выступления готовые лекции от «Знания»;

проведите просветительское мероприятие с 1 по 30 сентября;

отправляйте отчёты о проведённых мероприятиях.

Чем больше мероприятий будет проведено, тем больше подарков участники смогут получить.

1 отчёт = сертификат участника, 5 отчётов = блокнот, шапка, шарф, благодарственное письмо и доступ к закрытому онлайн-курсу по технике речи, 10 отчётов = улучшенный комплект подарков с фирменным худи.

Подробности на сайте.