С 1 по 30 сентября во всех регионах России проходит просветительская акция «Поделись своим знанием». Акция организована Российским обществом «Знание», является крупнейшей просветительской инициативой в стране и направлена на формирование интеллектуального потенциала молодёжи и развитие экспертного сообщества.
К участию приглашаются лекторы: эксперты в любой сфере, готовые делиться знаниями.
Как принять участие:
- используйте для выступления готовые лекции от «Знания»;
- проведите просветительское мероприятие с 1 по 30 сентября;
- отправляйте отчёты о проведённых мероприятиях.
Чем больше мероприятий будет проведено, тем больше подарков участники смогут получить.
1 отчёт = сертификат участника, 5 отчётов = блокнот, шапка, шарф, благодарственное письмо и доступ к закрытому онлайн-курсу по технике речи, 10 отчётов = улучшенный комплект подарков с фирменным худи.
Подробности на сайте.