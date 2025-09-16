В первом сете подопечные Сергея Троицкого дали серьезный бой действующему чемпиону страны. Однако при счете 17:17 инициативой завладели казанцы, оставившие за собой стартовую партию – 25:21.

Вторая партия откровенно не удалась кемеровчанам. Игроки «Зенита» гасили атакующие порывы соперника мощным блоком. Замены не сработали, «Кузбасс» проиграл этот сет со счетом 12:25.

«Кузбасс» предпринял попытку вернуться в игру, но и в третьем сете одолеть казанцев не удалось. Поражение в заключительной партии (20:25) и в матче (0:3).

По информации пресс-службы кемеровского клуба, самым результативным игроком «Кузбасса» стал диагональный Егор Сиденко, набравший 14 очков.

«Считаю, что сегодня наша молодая команда сыграла довольно-таки неплохо. Был каскад невынужденных ошибок, но местами оказывали сопернику хорошее сопротивление. Правильное выражение – была «сырая игра», понятно, что от матча к матчу мы будет стараться обилие ошибок, которое было сегодня, устранять. Разгром во втором сете? Там Казань начала хорошо давить на подаче, мы не справились с их блоком – нас много смягчали, блокировали. Они сделали большой задел, и дальше уже у нас не получилось подобраться», – прокомментировал главный тренер «Кузбасса» Сергей Троицкий.

Сегодня «Кузбассу» предстоит провести второй матч первого тура группового этапа «Кубка Победы», в соперниках – «Динамо-ЛО» из Соснового бора. Эта игра начнется в 20 часов по кемеровскому времени.





