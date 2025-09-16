Музейно-театральный комплекс в Кемерове возвели более чем на 63%

Музейно-театральный комплекс, который возводят в Центральном районе областной столицы, состоит из трех зданий и объединяющего их огромного атриума. Глава региона в соцсетях отметил, что сейчас строители занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных систем. На данный момент объект готов на 63,6%.
«Если раньше самым масштабным этапом стройки были бетонные работы, то сейчас ведется не менее сложный — монтаж фасада. «Закрыть» такой огромный объект — непростая задача. Чтобы ее выполнить, подрядчики увеличивают количество рабочих», – подчеркнул Илья Середюк.
Губернатор Кузбасса добавил, что попутно благоустраивают прилегающую территорию. Подрядчики готовят основание под асфальтобетонное покрытие, идет укладка тротуарной плитки и бортового камня, монтаж наружного освещения и подготовка к озеленению.
Музейно-театральный комплекс, где разместятся филиалы Мариинского театра и Русского музея, а также Кузбасский центр искусств, станет завершающим объектом Сибирского кластера искусств. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, достроить его планируют до конца 2026 года.
Фото: Илья Середюк/Telegram
Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ