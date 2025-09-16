Работы по благоустройству проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«105 объектов готовы, остальные закончим до 1 октября. Мы вдыхаем вторую жизнь в привычные места прогулок в городах и поселках», – сообщил глава региона Илья Середюк.

Так, в Кемерове нынче приводят в порядок 11 общественных пространств и 4 пешеходных тротуара. В Ленинском районе заасфальтировали аллею вдоль школ №93 и 94. В сквере у суда на проспекте Химиков, 20 смонтировали современную игровую площадку и детский спортивный комплекс с безопасным покрытием. В Кировском районе благоустроили два сквера – у ДК им. 50-летия и на улице 40 лет Октября, 17. В Рудничном районе обновили сквер у ДК шахтеров.

В Новокузнецке ремонтируют 14 тротуаров и преображают один сквер. В Юрге возле клуба «Строитель» асфальтом покрыли пешеходные дорожки, а также поставили парковые скамейки и фонари. В Гурьевске на спортивной площадке по улице Кирова, 59а появились безопасное резиновое покрытие, многофункциональный детский комплекс и уличные тренажеры.