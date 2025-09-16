Всероссийский спортивный диктант направлен на повышение спортивной грамотности и развитие интереса к физкультуре и здоровому образу жизни. Кузбасс 5 октября также станет его площадкой.



Задания диктанта будут состоять из 25 вопросов на тему отечественной и мировой спортивной истории, Олимпийских игр, известных атлетов, правил соревнований и базовых аспектов здорового образа жизни.



Мероприятие пройдет в двух форматах: очном и заочном. В регионе для очного участия аккредитованы пять площадок в Кемерово, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком и Прокопьевске.



Участвовать во Всероссийском спортивном диктанте может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта: sportdiktant.ru. После регистрации присваивается уникальный ID, который откроет доступ в личный кабинет с материалами для подготовки к тесту.