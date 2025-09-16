Представители духовенства, чиновники и общественники на протяжении двух дней обсудят главную тему, которая обозначена как «Рост рождаемости как ключевое условие обеспечения безопасности и суверенитета России в XXI веке». Среди участников форума – заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Феодор Лукьянов и Герой СССР, монах Киприан (Валерий Бурков).

Как отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк в приветственном слове, коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,22, когда он должен быть как минимум 2,1.

«Улучшение демографической ситуации важно для экономики, суверенитета и благополучия страны. На форуме эксперты выработают предложения по ключевым вопросам: как поддержать многодетные семьи, создать условия для роста рождаемости, защитить новорожденных, помочь семьям наших героев – участников СВО, сохранить духовное здоровье нации», – отметил глава региона.

Илья Середюк рассказал, что в Кузбассе для перинатальных центров и роддомов приобретают современное оборудование, открывают новые женские консультации. Для многодетных семей действуют льготы, такие как компенсация за ЖКУ, бесплатное питание школьникам и студентам. При рождении третьего ребенка выплачивается региональный материнский капитал. Только с начала этого года масштабные медосмотры в регионе прошли более 65 тысяч юношей и девушек. Опыт реализации областных программ по улучшению демографической ситуации губернатор Кузбасса представил в ходе работы Форума социальных инноваций регионов в Москве.

Фото: пресс-служба АПК