Татьяна Чурбакова из Анжеро-Судженска производит ремесленные сыры и воспитывает двоих сыновей.

«Продукция Татьяны покорила жюри, и ей присудили победу. На призовой грант она планирует купить современное оборудование и расширить рынки сбыта», – рассказал губернатор Илья Середюк.

После победы в Кузбассе Татьяна Чурбакова может претендовать на выход в федеральный этап программы «Мама-предприниматель» -2025, который состоится в Москве. Главный приз – 1 млн рублей на развитие бизнеса.



В рамках образовательного курса «Мама-предприниматель», организованного по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», для участниц предусмотрены тренинги, лекции, практические занятия и бизнес-визиты для знакомства с женщинами-коммерсантами, которые эффективно совмещают профессиональную деятельность с материнством.

Фото: пресс-служба АПК

