15-летняя кемеровчанка Таисия Зотова, финалистка международной IT-олимпиады, проявила себя в треке «Информационные технологии и большие данные». Киселевчанин Роман Зинин, участвующий в направлении «Квантовые технологии», разработал инновационную модель интеграции квантово устойчивой защиты информации для финансовых организаций. Еще один представитель Киселевска, Тимофей Бельц, придумал революционный концепт электромобиля будущего с улучшенными характеристиками. Он участвует в треке «Новые материалы и химия».

«24 октября в Москве состоится финал конкурса. 18 победителей получат уникальную возможность – посетить космодром «Восточный». Возможно, эта поездка вдохновит школьников, они направят свой научный взор в сторону космоса, и в будущем мы получим новых Леонова, Волынова и Гребенкина», – отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Всего в финал «Научной Вселенной» вышли 36 российских школьников и студентов. В течение месяца они будут интенсивно работать над своими проектами под руководством наставников.

Фото: пресс-служба АПК