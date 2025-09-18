Мероприятие прошло в рамках проекта школьного инициативного бюджетирования (ШКИБ), в котором Усманская школа стала победителем в январе 2025 года. На осуществление проекта было выделено 367 500 рублей, часть из которых пошла на внутреннюю отделку помещения, а часть — на закупку оборудования.

Был приобретен специальный куб для полётов, трасса для тренировок и 5 программируемых квадрокоптеров.

Проект позволит привлечь обучающихся к занятиям кружка технической направленности, повысит интерес к программированию, роботизации, обучению техническим наукам, откроет новые возможности обучающихся в выборе будущей профессии.