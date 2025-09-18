«Во-первых, на глубине 5-7 метров залегает пласт очень прочной, так называемой голубой глины, которая не дает воде уйти. Во-вторых, насыпь построенной в 1990-е годы железнодорожной линии служит своеобразной дамбой, из-за которой образовалось, по сути, подземное озеро, которое проявляется в подпольях, погребах и огородах», – пояснил Илья Середюк.По словам губернатора, устранять причины подтоплений будут в два этапа. На стадии оперативных работ, к которым приступят с завтрашнего дня, будет активизирована работа по очистке имеющихся и созданию новых ливневых канав. В Белово на подмогу местным коммунальным службам отправляются две аварийно-восстановительные бригады, также спецтехникой помогут угольщики. Кроме того, из подземных резервуаров (большие подвали и заброшенные бомбоубежища), где естественным образом скопилось большое количество влаги, воду будут откачивать мощными насосами. Но эти меры, отметил глава региона, приведут к кратковременному результату. А в перспективе, после проводимых нынче геологических изысканий, разработают проект по капитальному водоотведению.
Официально 18.09.2025
Илья Середюк рассказал, как власти будут бороться с подтоплениями в Белове
Напомним, что беловчане этим летом стали массово жаловаться на подтопления в частном секторе. Особенно от воды, скапливающейся в погребах, подпольях и на огородах, страдают жители микрорайонов Совхозный, «Пятнашка» и ряда других улиц. Губернатор Кузбасса Илья Середюк, которому горожане неоднократно жаловались на подтопления во время прямых эфиров в соцсетях, на совещании отметил, что эта проблема наблюдается с периодичностью 3-5 лет (в зависимости от количества осадков) на протяжении более чем 30 лет. Среди причин, помимо осадков, выделили талую весеннюю воду, грунтовые воды, нарушенную гидрогеологию вследствие застройки территории. Поврежденные водоводы тоже вносят свою лепту в общую картину. В Белове подтапливает не менее 1481 частного домовладения, где проживают порядка 4,5 тысяч человек. Глава региона обозначил несколько моментов, мешающих решению проблемы.