Полномочный представитель поблагодарил личный состав управления за героизм и отвагу, проявленные при охране государственной границы.

«Вы, как и многие ваши предшественники, стойко и мужественно оберегаете рубежи России. На пограничниках всегда лежит большая ответственность. Особенно сейчас, когда идёт специальная военная операция и ваши товарищи с честью несут службу, защищая наших граждан и родную землю!», – сказал Анатолий Серышев.

Полномочный представитель передал вдове погибшего при исполнении воинского долга сотрудника Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области прапорщика Вячеслава Ивлева Марии орден Мужества. Анатолий Серышев отметил, что его подвиг останется в памяти товарищей, будет служить примером самоотверженности, верности Отечеству и присяге.

«Имя Вячеслава навечно занесено в списки родной для него части. Для нас честь и обязанность быть рядом с семьями наших героев, поддерживать и помогать вам», – выражая соболезнования вдове, сказал полпред.

В Новосибирской области Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Новосибирской области дислоцируется с 1999 года. Само подразделение было создано в годы Гражданской войны, для защиты юго-восточных рубежей государства. Сотрудники управления несли службу на самых ответственных и опасных участках государственной границы, мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в локальных конфликтах, исполняют свой долг в ходе специальной военной операции.

В настоящее время погрануправление охраняет участок государственной границы, пролегающий по территории Новосибирской области, а также выполняет задачи на территории пяти субъектов Федерации округа – Республики Хакасии, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей.