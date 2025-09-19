Долги перед горняками «Северного Кузбасса» закроют до конца этого месяца

Илья Середюк в соцсетях рассказал, что к нему обращались горняки «Северного Кузбасса», перед которыми работодатель накопил долги по зарплате. Глава региона обсудил выход из сложившегося положения с гендиректором компании Станиславом Лупием.

«Решение есть. До конца сентября долги по зарплате и отпускным будут закрыты», – подчеркнул Илья Середюк.

Председатель правительства Кузбасса Андрей Панов добавил, что «Северному Кузбассу», являющемуся градообразующим предприятием для Березовского, уже предоставлена возможность реструктуризации задолженности перед кредиторами, отсрочка налоговых платежей и страховых взносов.

ТАСС сообщает, что угольная компания «Северный Кузбасс», в которой работает около 2 тыс. человек, должна своим сотрудникам более 56 млн рублей, а задолженность по налогам составляет свыше 2,7 млрд рублей.

Фото: Илья Середюк/Telegram

