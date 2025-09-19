Кампания «Спасибо за отказ!» призвана оградить юных кузбассовцев от табака и никотиносодержащей продукции. Волонтеры, чиновники, сотрудники Роспотребнадзора и МВД разместят соответствующую социальную рекламу на остановках, в торговых центрах и магазинах, в образовательных и молодежных учреждениях. На плакатах и постерах указаны номера горячей линии, на которые можно сообщить случаях продажи сигарет и никотинсодержащей продукции подросткам.

Рассказать о таких фактах можно по телефону 8-800-234-29-26, а также на сайте «спасибозаотказ.рф» и в телеграм-боте «Родительский патруль».

Фото: пресс-служба АПК