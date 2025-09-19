О стратегических целях Кузбасса в соцсфере участникам программы рассказал заместитель председателя областного правительства Антон Пятовский. Социальной поддержке ветеранов СВО свою лекцию посвятила руководитель кузбасского филиала Ирина Иванова. Опытом эффективного управления поделился начальник регионального Управления Минюста России Андрей Коновод. В практико-ориентированных мастерских обучающиеся пробуют себя в роли спикеров, учатся эффективно планировать рабочее и личное время.

В рамках «Разговоров о важном» о ветеранском движении, его истории и значении для социальной жизни региона рассказали председатель Кемеровской региональной общественной организации ветеранов Нина Неворотова и председатель Кемеровской городской общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Балахонов.

Фото: пресс-служба АПК