Рабочий день глава региона проводит на юге Кузбасса. В Шерегеше Илья Середюк побывал на стройплощадке новых пятизвездочных апартаментов на 179 номеров с рестораном, банным комплексом и спа. Губернатор отметил, что новый отель станет третьим объектом современного гостиничного комплекса, возводимого по проекту комплексного развития СТК «Шерегеш».



«Достроят отель в четвертом квартале 2027 года. Большое внимание уделяется озеленению, пространствам, где можно прогуляться и подышать свежим воздухом. Деловой туризм в Шерегеше развивается. В «Шермонте» можно будет проводить традиционный горнолыжный форум», – сказал глава региона.

В пресс-службе областного правительства добавили, что входящие в строящийся гостиничный комплекс еще два отеля на 618 номеров находятся в высокой степени готовности. Первый из них планируют открыть в конце нынешнего года, второй – к зимнему сезону 2026-2027. Все три отеля соединит пешеходный бульвар.

Фото: пресс-служба АПК