В Кузбассе создали диффузор с ароматом Горной Шории

О беловчанах Дмитрии и Виктории Семеновых губернатор Илья Середюк рассказал в соцсетях.

«Познакомился с ними, когда проверял, как построили первые дома жилого комплекса «Шория-Град». Ребята купили здесь квартиру, уже делают ремонт. Новое место вдохновило их на создание уникального продукта», – отметил глава региона.

Говоря о жилом комплексе, глава региона сообщил, что из 19 домов разной степени этажности три здания уже построили, еще два готовят к сдаче до конца нынешнего года. К ЖК на 1750 квартир проложили подъездную дорогу с широкими тротуарами.

