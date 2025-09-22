В Гурьевском округе хотят построить и обновить 10 учреждений культуры за 10 лет

В ходе рабочей встречи губернатор Илья Середюк и глава Гурьевского округа Станислав Черданцев обсудили социально-экономическое развитие территории. По словам Черданцева, в муниципалитете за предыдущие 5 лет реконструировали 10 учреждений культуры. На ближайшие 10 лет намечен такой же объем работ в этом направлении.

Кроме того, затронули уборочную кампанию. Глава Гурьевского округа сообщил, что с местных полей в среднем убирают 38,2 центнеров с гектара, что соответствует уровню прошлого года и превышает почти на 7 центнеров общий показатель по Кузбассу.

Губернатор вспомнил, как в нынешнем мае в Гурьевске местные жители, торгующие на улице продукцией со своих огородов, попросили убрать близлежащую лужу и покрасить прилавки. Черданцев сообщил, что территорию вокруг благоустроили, а старые прилавки заменили на новые.

«Спасибо, что так реагирует на просьбы людей», – сказал Илья Середюк.

Также во время встречи Станислав Чераднцев доложил губернатору о старте отопительного сезона в Гурьевском округе.

Скриншот: Илья Середюк/Telegram

