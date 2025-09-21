Работники СУЭК-Кузбасс приняли участие в фестивале «МЕСТОрождение»

В Кузбассе прошел IV профориентационный научно-образовательный фестиваль «МЕСТОрождение», организованный Кузбасским государственным техническим университетом имени Т.Ф. Горбачева при поддержке Фонда Мельниченко. Работники АО «СУЭК-Кузбасс» подготовили локацию для ярмарки вакансий, рассказали о горняцких профессиях и провели серию тематических игр для школьников и студентов.

В этом году фестиваль приурочен к 75-летию КузГТУ. С праздником юбиляра поздравили представители Государственной Думы Федерального собрания РФ, администрации Правительства Кузбасса, Министерства образования Кузбасса, коллеги и партнеры.

СУЭК-Кузбасс много лет является кадровым партнером университета. В сотрудничестве достигнуто множество научных и производственных результатов. Профильный ВУЗ уже несколько десятилетий готовит кадры для горнодобывающей отрасли региона.

– Ежегодно студенты, обучающиеся на востребованных направлениях, таких как подземная разработка, маркшейдерское дело, горные машины и оборудование, безопасность технологических процессов, горно-геологические информационные системы, успешно проходят практику на наших предприятиях, рассматривая Компанию как будущее место трудоустройства, – отмечает руководитель Центра подготовки и развития персонала Яна Калиш.

Особый интерес у школьников и студентов вызвала шахтерская локация. Ребята получили возможность пообщаться с горняками и узнать больше о техническом образовании, производственных процессах на предприятиях и профессиональных возможностях. Они также смогли убедиться в том, что движутся в верном направлении, ведь от выбора специальности зависит не только будущее место работы, но и перспективы карьерного роста.

Работники сервисных единиц компании «СИБ-ДАМЕЛЬ» и «Обогатительная фабрика» показали, как делается гравировка специальным лазерным станком и провели эксперименты по обогащению угля. Горняки шахт имени А.Д. Рубана и С.М. Кирова продемонстрировали, как важно применять на производстве средства индивидуальной защиты. В свою очередь, участники Совета молодежи рассказали, какие программы по развитию молодежного движения реализуются в Компании. Они также сыграли в настольную профориентационную игру с юными гостями. Помимо этого, студенты получили награды за достижения в различных образовательных и социальных проектах, полезные памятные подарки, а главное – уникальную возможность выбора будущего работодателя.

Фото: Пресс-служба АО «СУЭК-Кузбасс»

Реклама. АО “СУЭК-Кузбасс” ИНН 4212024138. erid: 2Vtzqw9humE