Жители Кузбасса могут проголосовать за свой горнолыжный курорт.

Спортивно-туристический комплекс «Шерегеш» представлен в девяти номинациях национальной премии «Горы России», таких как: «Лучший горнолыжный курорт страны», «Лучший курорт Сибирского ФО», «Самый событийный курорт» и «Лучший курорт для семейного отдыха». Кроме того, находящиеся в «Шерегеше» отели и глэмпинг в горах поборются за победу в индивидуальных номинациях.

Проголосовать и узнать более подробную информацию можно на сайте премии.

Фото: пресс-служба АПК