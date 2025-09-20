Накануне «Металлург» принимал в Новокузнецке хоккеистов «Ростова». Ростовчане сопротивлялись упорно, ничейный счет держался до 35-й минуты. Но шайба Александра Горшкова заставила капитулировать гостей. 3:2 – победа за здравие начавших сезон «сталеваров».

«Отличное начало сезона — идем без поражений. Поздравляю всех болельщиков сталеваров с победой. Фаны нашей команды тоже на высоте. Атмосфера на трибунах потрясающая! В благодарность за такую поддержку ребята показывают красивый хоккей и побеждают», – поделился впечатлениями болевший за кузбасскую команду на трибунах «Арены Кузнецких металлургов» глава региона Илья Середюк.

«Металлург» после шести сыгранных матчей занимает третье место в таблице ВХЛ. Следующую встречу регулярного чемпионата команда Андрея Лунева проведет 21 сентября против «Тамбова» на своем льду.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Новокузнецк)