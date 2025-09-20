Глава областного министерства экономического развития Елена Галеева в своей лекции отметила, что нацпроекты – это конкретные инструменты, нацеленные на повышение благосостояния каждого жителя, создание комфортной среды.

Также для участников образовательного проекта «СВОи Герои. КуZбасс» организовали экскурсию по технопарку. Обучающиеся узнали о мерах поддержки бизнеса, о работе Инвестиционного агентства Кузбасса и Государственного фонда поддержки предпринимательства. Первый блок обучения по программе «СВОи Герои. КуZбасс», в рамках которого участники изучают основы государственной политики и системы госуправления, продлится до 25 сентября.

Фото: пресс-служба АПК