Бойцы СВО пожаловались губернатору Кузбасса на управляющую компанию в Юрге

По соцсетям накануне разлетелось видео, записанное военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции. Солдаты сообщили, что управляющая компания «УК Бульвар» в Юрге не выполняет свои прямые обязанности по содержанию многоквартирных жилых домов, от чего страдают семьи бойцов. В частности, военнослужащие упомянули дома по улице Тургенева, Зеленой и Шоссейной, где накопилось много коммунальных проблем.

«Во вторник работаю в Юрге. Обязательно заеду, встречусь с родными наших бойцов и разберусь в ситуации», – отреагировал на обращение Илья Середюк.

