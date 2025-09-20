Библиотеку им. Петра Мазикина в пгт Промышленная обновили по нацпроекту «Семья». На новое оборудование из бюджетов разных уровней потратили 15,5 млн рублей. Приобрели настенную интерактивную панель «Родина моя» и интерактивный комплекс «Муза», на котором можно создавать собственные мультфильмы и книги. На 6 млн рублей купили свыше 13 тысяч современных книг для детей. Кроме того, у посетителей появился бесплатный доступ к ресурсам библиотек России.

В библиотеке обновили окна, двери, электропроводку, полы, потолки, перестроили входную зону. Учреждение привели в соответствие с требованиями «доступной среды», в том числе смонтировали тактильные указатели для слабовидящих читателей.

В пресс-службе областного правительства отметили, что библиотека в пгт Промышленная стала вторым из четырех подобных учреждений в Кузбассе, которые капитально ремонтируют по нацпроекту «Семья» в 2025 году.

Фото: пресс-служба АПК