Общественный транспорт Кузбасса должны полностью подготовить к зиме до 15 октября

Подводя итоги прошедшей рабочей недели, глава региона Илья Середюк отметил важность качественной подготовки автобусов, троллейбусов и трамваев к работе в суровых зимних условиях.

«Транспортные предприятия проводят сезонное техническое обслуживание, проверяют состояние оборудования и особенное внимание уделяют системам отопления салонов нашего транспорта. Этот вопрос я держу на контроле», – отметил губернатор.

Илья Середюк поручил подготовить весь подвижной состав к 15 октября.

Подписаться на телеграм-канал губернатора

Подписаться на канал Ильи Середюка в МАХ