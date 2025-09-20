Центральный старт «Кросса нации» в Кузбассе состоялся в областной столице. В Рудничном бору на дистанции 1 км, 2 км, 4 км и 6 км (в зависимости от возраста) вышли около 900 любителей бега. В нынешнем году впервые провели забеги отличников, каждый из участников которого получил на память специальный значок. Вместе с любителями «Кросс нации» пробежали профессиональные атлеты.

«Наши спортсмены — отличный пример для жителей, уже более 60% кузбассовцев систематически занимаются спортом. Мы открываем в регионе новые спортивные сооружения, обновляем школьные стадионы. Они становятся центрами притяжения для любителей активного отдыха», – отметил глава региона Илья Середюк.

В Новокузнецке во Всероссийском дне бега приняли участие порядка 1 тыс. горожан, забеги состоялись на стадионе «Металлург». В Полысаеве, где «Кросс нации» объединил свыше 300 человек, главным судьей соревнований был бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года по легкой атлетике, прославленный спортсмен Евгений Рыбаков.

Фото: пресс-служба АПК