В Кузбассе будет создан Межрегиональный центр инженерных разработок. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кемеровская область станет первой в России, где реализуют такой проект. Создание центра станет возможным благодаря федеральному финансированию. Консорциум в составе КузГТУ, Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Донбасского государственного технического университета и НОЦ «Кузбасс — Донбасс» выиграл грант в конкурсе Минпромторга РФ. Сумма составила 400 миллионов рублей.

– Новый центр, который будет создан на базе КузГТУ, станет уникальной для России площадкой полного цикла — от научной идеи до коммерциализации технологий глубокой переработки угля. Кузбасский центр инженерных разработок — это ответ на глобальные вызовы, стоящие перед угольной отраслью. Он позволит диверсифицировать экономику угледобывающих регионов, снизить зависимость от импорта и создать новые высокотехнологичные производства. Поддержка проекта со стороны Министерства энергетики России и ведущих промышленных компаний Кузбасса и других регионов страны подтверждает его высокую востребованность, — заявил губернатор Илья Середюк.

Центр займется разработкой и производством синтетического топлива и водорода. В его задачи будет входить создание новых материалов для авиации и космоса, выделение редкоземельных металлов, гуминовых веществ для химической промышленности. Кроме того, специалисты возьмутся за разработку сорбентов для очистки воды и воздуха, а также цифровизацию процессов путем применения искусственного интеллекта. В Межрегиональном центре будет возможность объединить научный и кадровый потенциал ведущих вузов и НИИ Кузбасса и Донбасса. По данным специалистов, планируется, что к 2030 году от внедренных новых разработок экономический эффект составит не менее 800 млн рублей