Кемеровский госуниверситет принял XХVI Всероссийскую школу молодых ученых-юристов

22–24 сентября на площадке Юридического института Кемеровского государственного университета проходит XХVI Всероссийская школа молодых ученых-юристов, занимающихся проблемами охраны окружающей природной среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности. Организаторами выступают Коллегия адвокатов «Регионсервис», Юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Юридический институт Кемеровского государственного университета.

Открыл мероприятие заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАО, д. ю. н., профессор, декан, заведующий кафедрой экологического и земельного права Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Константинович Голиченков. Также со словами приветствия к участникам обратились д. ю. н., профессор, проректор по развитию имущественного комплекса Кемеровского государственного университета Наталья Леонидовна Лисина, к. ю. н., д. и. н., профессор, директор Юридического института Кемеровского государственного университета Станислав Олегович Гаврилов и управляющий партнер офиса Коллегии адвокатов «Регионсервис» в г. Кемерово, Сопредседатель Коллегии, руководитель практики «Экология и природопользование» Андрей Викторович Переладов.

В рамках программы Школы запланированы мастер-классы и деловые игры, которые проведут ведущие специалисты в области экологического и земельного права и законодательства. Помимо этого, будет организована экскурсионная программа по музею-заповеднику «Томская Писаница» и разрезу «Кедровский».