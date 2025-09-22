Кузбассовцам напомнили о кешбэке за отдых в Шерегеше

Шерегеш – один из самых популярных горнолыжных курортов России, расположенный в живописной Горной Шории. Каждый год тысячи туристов приезжают туда, чтобы насладиться зимними видами спорта, покататься на лыжах и сноубордах, прогуляться по летним экотропам, а также отдохнуть от повседневной суеты. Жители Кузбасса имеют возможность вернуть часть своих расходов за отдых благодаря уникальной программе лояльности.

Программа лояльности предлагает жителям Кузбасса возможность получать кешбэк за свои затраты на отдых на курорте. Участие в программе позволяет вернуть от 20% от суммы, потраченной на услуги курорта, включая покупку подъемов на канатной дороге, проката, проживание в гостиницах и питание в местных ресторанах и кафе. Это делает отдых более доступным для местных жителей.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо зарегистрироваться на региональных Госуслугах. После регистрации участники получают доступ к личному кабинету, где можно отслеживать начисленный кешбэк. Важно отметить, что программа действует не только в зимний сезон, но и летом, когда курорт предлагает различные активности, такие как пешие прогулки, велопрогулки и экскурсии.

Партнеры программы лояльности включают в себя широкий спектр услуг. Это не только гостиницы и рестораны, но и развлечения, детский досуг, а также компании по организации экскурсий и активного отдыха. Каждый партнер предлагает специальные условия для участников программы, что позволяет получить кэшбэк.

С дополнительной информацией о партнёрах и условиях программы лояльности можно ознакомиться на официальном сайте Дирекции курорта Шерегеш dirsheregesh.ru (http://dirsheregesh.ru/). Там же можно найти актуальные предложения, а также узнать о новых акциях и мероприятиях, которые проводятся на курорте.

Процесс получения кешбэка довольно прост. После того как вы провели время на курорте и сделали необходимые покупки, в течение до 7 рабочих дней с момента оплаты придет кешбэк в деньгах на карту.

Шерегеш славится не только своими горнолыжными трассами, но и уникальной атмосферой дружелюбия и гостеприимства. Программа лояльности делает отдых еще более привлекательным для жителей Кузбасса. Возможность вернуть часть средств за проведенное время на курорте – это не только экономия, но и стимул чаще выбирать родные просторы для отдыха.