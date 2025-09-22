С 5 по 9 октября 2025 года на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет IV Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи. В этом году темой программы станет «Человек и технологии» — участники обсудят, как современные цифровые решения влияют на жизнь общества, и научатся распознавать ключевые угрозы и эффективно им противостоять.

Школа соберет студентов и молодых специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, а также школьников 10–11 классов. Для юных участников предусмотрен специальный трек «Школа Интернет-БЕЗопасности.Дети». Особенность проекта — модель наставничества «эксперт — студент — школьник», которая создает живую среду для обмена знаниями: специалисты делятся опытом, студенты закрепляют свои компетенции, а школьники получают уникальную возможность учиться у старших коллег.

Кроме того, Школа станет площадкой для обмена опытом и командной работы: молодые люди из России и зарубежных стран повысят цифровую грамотность, разовьют критическое мышление, найдут единомышленников, смогут представить собственные проекты и получить поддержку для их реализации.

«IV Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи с ключевой темой «Человек и технологии» — важный проект, направленный на противодействие цифровым угрозам. С развитием информационных технологий растёт и количество киберугроз, поэтому умение их распознавать и противостоять им — важнейший навык для обеспечения цифровой безопасности», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Организаторы проекта: команда Молодежного цифрового омбудсмена, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы «Приоритет – 2030», Мастерская управления «Сенеж». В 2025 году соорганизатором также выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), объединяющая более 60 ведущих технологических компаний России.