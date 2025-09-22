Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград трем кузбассовцам. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награжден Владимир Васильевич Бобров, главный научный сотрудник Института экологии человека федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН» за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную работу. Такую же награду получит и заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области Татьяна Григорьевна Лапина.

Кроме того, по указу президента почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» присвоено Гарафутдинову Динару Минзагитовичу, главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения «Кузбасская клиническая стоматологическая поликлиника».