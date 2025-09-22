20 и 21 сентября в Новокузнецке на Новоильинской гоночной трассе состоялись зрелищные соревнования по автомобильному спорту – финал Кубка России по автокроссу. Участие приняли 63 пилота из 18 регионов России. Соревнования прошли в классах – кросс «Т1-2500», кросс Д2Н», кросс «Супер 1600» и кросс «Д2-классика».

По итогам соревнований первое место в классе «Т1-2500» занял Александр Фролов из Новокузнецка. Победители и призеры в каждой дисциплине награждались медалями, дипломами и ценными подарками от организаторов и спонсоров соревнований.