«Малая медицинская академия Кузбасса» вновь открывает двери в увлекательный мир медицины

В Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России стартовал новый год профориентационных активностей для школьников. Более 250 ребят включились в работу регионального проекта «Малая медицинская академия Кузбасса», из них 125 – впервые.

На открытии собрались постоянные участники регионального проекта Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, профориентационных проектов вуза и ученики 8 – 11 классов, впервые отправившиеся в познавательно-образовательное путешествие в мир медицины с КемГМУ Минздрава России.

На интерактивных площадках ребята не просто слушали, а пробовали себя в роли медработников: учились проводить диспансеризацию, оказывать первую помощь, осуществлять уход за больными. Представители факультетов стали своеобразными гидами для школьников по миру медицинских специальностей, подробно рассказав о тонкостях обучения и карьерных перспективах, которые ждут будущих выпускников.

Кульминацией дня стали мастер-классы в высокотехнологичном симуляционном центре Кемеровского медуниверситета. Здесь школьники смогли прикоснуться к профессии: от сестринского дела, УЗИ-диагностики до основ хирургии и реанимации.

«Пришла сегодня сюда, чтобы увидеть, какие есть медицинские специальности и как в целом устроена сложная профессия врача. Проект помогает определиться в выборе профессионального будущего», – говорит ученица 8-го класса кемеровского лицея №62 Екатерина Василевская.

Проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности КемГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук Мария Шмакова приветствовала школьников – активную часть сообщества медицинской молодежи, объединяющего неравнодушных и амбициозных молодых людей в сфере здравоохранения.

«Вступая в «Малую медицинскую академию Кузбасса» у школьников есть прекрасная возможность приобщиться к большому сообществу медицинской молодежи. Ведь «МЕДМОЛ» объединяет активных ребят, которые в будущем становятся специалистами в области здравоохранения. Поддержка школьников во время первых шагов в медицину – это уже добрая традиция нашего Кемеровского медицинского университета», – отметила Мария Шмакова.

Марьям Логвинкова, девятиклассница лицея №62 г. Кемерово, мечтает стать врачом: «У меня чувство гордости за то, что я могу стать врачом, что я смогу помогать людям, что мои знания и умения смогут доставлять радость выздоровления! Это не описать словами, это надо почувствовать!»

Не в первый раз в КемГМУ Минздрава России и лицеист Степан Попов, который уверен, что мастер-классы, лекции, интерактивы, встречи с преподавателями и практикующими специалистами позволяют углубиться в сложную профессию и понять, как работают врачи и медперсонал. Больше всего школьнику запомнились лекции про искусственный интеллект в медицине и про мозг.

В рамках регионального проекта «Малая медицинская академия Кузбасса» – КемГМУ Минздрава России является образовательной платформой для школьников, в том числе обучающихся медицинских классов. В этом учебном году к «Медицинским классам в КемГМУ» присоединилась школа №34 г. Кемерово (девятые классы). Также новыми участниками стали восьмиклассники из кемеровских Лицея №62, Городского классического лицея, школ №№45 и 92, десятиклассники школы №5, ученики 10-11 классов новокузнецкой гимназии №59 и лицея №111.

«Увеличение числа заинтересованных ребят, участников профориентационных проектов, наших медицинских классов, мотивирует их осознанно выбирать профессию врача. Ежегодно в профориентационных мероприятиях от Кемеровского медицинского университета принимают участие более 15 тысяч школьников Кузбасса и других регионов. В будущем – мы рады встречать их как абитуриентов нашего Кемеровского государственного медицинского университета», – сказала руководитель института довузовского образования и профессиональной ориентации КемГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук Оксана Власова.

Основные применяемые принципы профессиональной ориентации – это доступность для каждого школьника, желающего связать свою жизнь с медициной, систематичность и межведомственная консолидация усилий.

Напомним, «Малая медицинская академия Кузбасса» – проект Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса при поддержке Парламента Кузбасса и Министерства образования Кузбасса. Куратором является Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования.