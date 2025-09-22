Часть занятий сегодня провели в Центре опережающей профессиональной подготовки Кузбасса. Заместитель министра образования региона Сергей Пфетцер прочитал лекцию об архитектуре проектной деятельности, основных понятиях и подходах. А депутат Госдумы РФ Вероника Власова рассказала о государственной политике поддержки семей и мерах по увеличению рождаемости.

Учебный день продолжится «Разговорами о важном» с серебряным призером зимней Олимпиады 2014 года, лыжником Александром Бессмертных и депутатом кузбасского парламента, заместителем председателя комитета по делам ветеранов, социальной политике и здравоохранению Константином Огием. В завершение участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» пройдут тестирование по материалам за прошедшую неделю.

Фото: пресс-служба АПК

