Проект посвящен отцам участников СВО. Уникальная экспозиция включает фотопортреты 25 отцов героев из разных уголков Кузбасса. Первыми выставку оценили родители защитников Отечества, ветераны СВО, кадеты и активисты Движения Первых. Кроме фотопортретов на ней представлены уникальные находки, привезенные из зоны специальной военной операции.

«Для всех нас отцы — пример стойкости и умения принять непростое, но правильное решение. Когда началась специальная военная операция, многим нашим воинам пришлось сделать сложный выбор и встать на защиту Родины. Мужество, отвага и самоотверженность защитников нашей страны рождаются в семье. Многие отцы наших бойцов сами в разные годы защищали Родину, а затем воспитали поколение героев. Каждый снимок — это история о долге и незримой связи между отцом и сыном, которая закаляется в испытаниях», — отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк.

В Калтане экспозиция будет работать до 2 октября. Затем ее повезут в другие города, в частности в Осинники, Междуреченск, Мыски, а также в Тяжинский и Тисульский муниципальные округа.

К слову, в Кузбассе продолжается активная работа волонтеров, которые помогают участникам спецоперации и их семьям. Например, в Кемерове во время фестиваля урожая был организован сбор гуманитарной помощи, где желающие научились плести маскировочные сети и передали бойцам предметы первой необходимости. А в Юргинском округе в оздоровительном лагере «Сосновый бор» прошла встреча ветеранов СВО и локальных войн с юнармейцами и активистами Движения Первых.

Фото: пресс-служба АПК