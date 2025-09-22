По нацпроекту «Кадры» в регионе переквалифицировали 706 человек, по программе «Содействие занятости населения Кузбасса» – 416 жителей области.

По словам и. о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Елены Николаенко, с начала 2025 года для участников СВО провели 46 встреч с работодателями и ознакомительных визитов на предприятия. В итоге из 144 ветеранов 21 человек устроился на работу, четверо стали самозанятыми, еще 15 направили на профобучение.

Свыше 140 работодателей в Кузбассе предложили трудоустройство ветеранам СВО, в том числе по таким востребованным профессиям как охранник, механик, слесарь-ремонтник, водитель, плотник, токарь, начальник отдела ГО и ЧС.

