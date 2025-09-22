В Гурьевске открыли Сквер Есенина

В Гурьевском округе торжественно открыли Сквер Есенина после благоустройства. Это стало возможным благодаря совместным вложениям областного и местного бюджетов, а также жителей и представителей бизнеса по программе «Твой Кузбасс – твоя инициатива».

Еще в 1996 году на улице, которая носит имя знаменитого русского поэта, установили бюст Есенина. Теперь же его отреставрировали, провели ремонт пьедестала, а территорию вокруг превратили в благоустроенный сквер: заменили ограждение, выложили тротуарную плитку на 442 квадратных метрах, установили четыре парковых дивана, урны и вазоны. Появился и информационный стенд со стихами Сергея Есенина. По периметру высадили девять елей и установили ажурную арку при входе. В результате было вложено более 3 млн рублей.

Добавим, что в этом году в округе реализовано девять проектов инициативного бюджетирования. В начале учебного года после ремонта открыли школы, новые игровые площадки на территории детских садов, а также появились спортивные общественные пространства.